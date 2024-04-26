الـ72 عالميًا.. العراق ضمن الربع الأعلى نقصًا بعدد الممرضات والقابلات

ويوجد في العالم 35 دول لديها اقل من ممرضة او قابلة واحدة لكل الف شخص، اما في حال القياس لكل 10 الاف نسمة وفقا لدراسة مجلة سيو ورلد، فأنه في المرتبة الأولى بنقص الممرضات تأتي الصومال حيث تمتلك 1.13 قابلة وممرضة لكل 10 الاف نسمة، وبعدها الكاميرون وتشاد، وجميع الدول الافريقية تتصدر قائمة النقص.اما العراق، فجاء في المرتبة الـ72 عالميًا من اصل اكثر من 190 دولة حول العالم، وهو مايجعله ضمن الربع الأول الأعلى نقصًا بعدد الممرضات والقابلات، وهي مرتبة متقدمة نسبيا بقائمة الدول التي تمتلك اقل عدد من الممرضات والقابلات لكل 10 الاف نسمة من السكان.ويمتلك العراق 22.5 ممرضة وقابلة لكل 10 الاف نسمة من السكان، وعربيا جاء العراق بالمرتبة الثامنة كأقل البلدان العربية امتلاكا للممرضات والقابلات، بعد كل من اليمن، السودان، المغرب، سوريا، الجزائر، مصر، لبنان، ثم العراق.