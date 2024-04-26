السعودية تشيد باجراءات هيئة الحج والعمرة العراقية

وذكر بيان لوزارة الحج والعمرة السعودية ورد لـ السومرية نيوز، أنها "رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية"، داعية إلى "الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات".وأشادت وزارة الحج والعمرة السعودية، "بالجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للحج والعمرة، في جمهورية العراق، بالتعاون مع السلطات العراقية حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية".