الأمن يشدد إجراءاته.. المئات يتظاهرون شمال البصرة للمطالبة بالخدمات

خرج المئات من أهالي قضاء الدير شمال محافظة البصرة، اليوم الجمعة، في تظاهرة حاشدة للمطالبة بالخدمات.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن المئات من اهالي قضاء الدير شمال البصرة خرجوا اليوم، في تظاهرة حاشدة للمطالبة بالخدمات وإقالة القائمقام.



وأشار مراسلنا، إلى أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة لحماية التظاهرات.