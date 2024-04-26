الدفاع توضح بشأن تجول "فاشنيستا" بقاعدة عسكرية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "رداً على ما جرى تناقله من بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور (مقطع فيديو ) للاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لتأسيس القوة الجوية البطلة، نود أن نوضح بشأنه مايلي:وجهت مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع دعوة لكل وسائل الإعلام المحلية من القنوات والوكالات المحلية والعالمية والتواصل الاجتماعي، وأصحاب المحتوى الجيد من المؤثرين لحضور هذا الحفل لتغطيته إعلامياً".حيث كلنا يعلم ما للدور الكبير الذي لعبه الشباب والشابات من المؤثرين العراقيين في مساندة أبطال الجيش وبقية قوى الأمن العراقية في معركته ضد الإرهاب، وكانت الشابة التي جرى تداول مقطع الفيديو الخاص بها أحد الحاضرين لهذا الحفل لدعم قواتنا البطلة".وأضافت: "إن ما جرى تداوله من كلام يسيء إلى إعلام وزارة الدفاع وفيه تجنٍ واضح على الدور الكبير الذي قام به الإعلام لدعم ونقل الصورة الحقيقة والمشرفة لجيشنا البطل في أوقات السلم والحرب وخاصة في معارك التحرير ضد الإرهاب.وأوضحت الوزارة: "إننا اليوم نعيش في عصر الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تمتاز بسرعة انتشارها، وإن وزارات الدفاع في كل العالم تلجأ اليوم إلى الإعلام الرقمي والمؤثرين إضافة إلى وسائل الإعلام التقليدية لنقل رسائلها إلى الجماهير".وبينت: "مما ذكر أعلاه، توجه وزارة الدفاع رسالتها إلى جميع المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي من أصحاب المحتوى الجيد، ومن الشخصيات الثقافية والفنية والاجتماعية، لدعم الجيش العراقي وبقية القوات الأمنية البطلة، في معارك مطاردة فلول الإرهاب، حتى يتم القضاء على اخر عنصر من عناصر ارهابيي داعش المنهزم".ودعت الوزارة جميع أصحاب الصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى "عدم الانجرار خلف الأخبار غير الدقيقة التي تحاول تشويه تاريخ المؤسسة العسكرية العريق وأن تقف وتساند هذه المؤسسة لردع هذه الأقلام وإيقافها عند حدها".