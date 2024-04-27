إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس غداً الأحد، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة خاصة في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضافت، أن "يوم الاثنين، الطقس على العموم سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة تزداد شدتها ليلاً لتكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأشارت الهيئة إلى، أن "الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون رعدية احياناً وفرصة لتساقط الحالوب في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في جميع مناطق البلاد".ولفتت إلى، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء القادم، سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتساقط الحالوب في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة على العموم تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".