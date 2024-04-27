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حديث "الإيدز" يتنامى في العراق.. "السومرية نيوز" تجري تحليلًا رقميًا لحجم التفشي
محليات
2024-04-27 | 06:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,323 مشاهدة
السومرية نيوز- خاص
منذ مطلع العام الحالي، تظهر بيانات ومعلومات عن "تفشي إصابات الايدز" في عدة محافظات عراقية، بدأ الامر في محافظة ذي قار عندما تم الإعلان عن تسجيل 200 إصابة وان هذه الإصابات مصدرها "السياحة في أذربيجان"، لتتبعها محافظات أخرى، فيما تقدم "السومرية نيوز" في هذا التقرير، تتبع مدى تطور انتشار الايدز في العراق خلال السنوات العشر الماضية.
منذ يناير، استمر الحديث عن إصابات الايدز في ذي قار، قبل ان ينتقل الحديث مؤخرًا عن تفشي الإصابات في محافظة بابل، وتناقلت وسائل الاعلام قبل أيام معلومات عن تسجيل 160 إصابة بالايدز في محافظة بابل، هذا الامر دفع دائرة صحة بابل لاصدار بيان توضيحي قالت فيه ان عدد الإصابات المسجلة منذ بداية 2024 هي 27 حالة فقط.
في ظل فوضى الأرقام هذه، لابد من تفصيل لنوع هذه الأرقام وطبيعتها ومداها الزمني لمعرفة ما اذا كان هناك تفشٍ للإيدز في المحافظات العراقية، وتقدم "السومرية نيوز" في هذا التقرير نظرة شاملة عن "حالة الإيدز" في العراق ومدى تصاعد انتشاره خلال العقد الماضي.
بداية، ان القول بوجود 160 إصابة في بابل بالايدز، ليس رقمًا خاطئًا، فكانت صحة بابل قد أعلنت في وقت سابق ان عدد الإصابات بالايدز في المحافظة يبلغ 125 إصابة، وهذه هي الإصابات المسجلة الإجمالي طوال السنوات الماضية، حيث ان الايدز مرض لايشفى، فكل من أصيب منذ سنوات بالايدز ولايزال على قيد الحياة يعتبر مصاب، واذا ما تمت إضافة الـ27 إصابة في العام الحالي، سيكون المجموع 152 إصابة بالفعل بالايدز موجودة في بابل، و200 إصابة موجودة في ذي قار أيضا منذ سنوات بالإضافة الى الإصابات الجديدة، وليس ان الإصابات الجديدة تبلغ 200 إصابة في ذي قار.
وبالعودة الى بابل، فأن تسجيل 27 إصابة خلال 4 اشهر، هذا يعني ان معدل الإصابات يبلغ 6.7 إصابة بالايدز كل شهر، وخلال سنة من المحتمل ان يكون مجموع إصابات الايدز في بابل يبلغ 80 إصابة.
اذا ماتمت مقارنة هذا الرقم من الإصابات، بعدد الإصابات المكتشفة سنويا في العراق، فان معدل إصابات الايدز المكتشفة سنويا في العراق خلال السنوات القليلة الماضية في تصاعد مستمر، لكن كمعدل يبلغ 400 إصابة سنويًا في عموم العراق.
عكس هذا المعدل البالغ 400 إصابة سنويًا في العراق، مقارنة بـ80 إصابة خلال عام في بابل وحدها، يشير الى معدل مقلق قد يعكس فعليًا مدى انتشار الايدز ربما خلال العام 2024 او ان يكون "عام الايدز في العراق"، بسبب تواتر البيانات والمؤشرات والأرقام عن وجود حركة تفشٍ من نوع ما للإيدز في المحافظات العراقية منذ مطلع العام الحالي.
وفي صورة أوضح، فأن بابل سجلت 27 إصابة خلال 4 اشهر منذ بدء العام الحالي، بينما سجلت في عام 2022 بالكامل، 19 إصابة فقط.
في نظرة على معدل الإصابات في الايدز بالعراق، فأنه في 2010 كانت 10 إصابات، ارتفعت تدريجيًا حتى وصلت بين 2013 و2015 معدل إصابات سنوي يتراوح بين 20 و29 إصابة سنويًا.
ثم عاد المعدل ليرتفع في 2016 ويتم تسجيل 55 إصابة، وفي 2017 تم تسجيل 96 إصابة، وفي 2018 تم تسجيل 124 أصابة، وفي 2019 تم تسجيل 157 إصابة.
في 2020 تم تسجيل 200 إصابة بعموم العراق، في 2021 بلغت الإصابات 329 إصابة، وفي 2022 بلغت الإصابات في عموم العراق 430 إصابة.
يظهر ان عدد الإصابات بالايدز في العراق، ارتفعت 21 ضعفًا خلال عقد واحد، أي خلال السنوات العشر الماضية بين 2012 و2022، مايعني ان تصاعد الحديث عن تفشي الايدز في المحافظات العراقية منذ مطلع العام الحالي، يرتبط بمدى مراقبة الأرقام وتصاعدها، فتسجيل بابل 27 إصابة في 4 اشهر، بعد ان سجلت خلال عام 2022 بالكامل فقط 19 إصابة، هو رقم يستوجب الانتباه والريبة.
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