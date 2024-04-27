حريق بمجمع تجاري في كربلاء والدفاع المدني يتدخل (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع للألعاب الإطفاء والأدوات المنزلية البلاستيكية والملابس مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة" الچاير" الواقعة في مركز محافظة كربلاء المقدسة".وأضافت: "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وعزلت موقع الحادث عن البنايات المجاورة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".