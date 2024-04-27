اعتبارا من اليوم.. مسجد الكوفة يشرع ابوابه امام الزائرين 24 ساعة

وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "وجهت بفتح ابواب مسجد الكوفة المعظم ‬على مدار 24 ساعة اعتباراً من اليوم".وأضافت، ان "القرار جاء لفسح المجال أمام الزائرين القادمين من أماكن بعيدة ومن خارج العراق للصلاة وأداء مراسم الزيارة في كل الأوقات".يذكر ان المسجد، كان يغلق من الساعة الـ 11 ليلاً حتى صلاة الفجر.