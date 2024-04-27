مجلس البصرة يوصي بإقالة قائممقام الزبير (وثيقة)

أوصى مجلس محافظة البصرة، السبت، بإقالة قائممقام الزبير عباس ماهر السعيدي من منصبه.

وخاطبت وثيقة موقعة باسم رئيس مجلس محافظة البصرة خلف لفتة البدران، محافظ البصرة بترشيح ثلاثة من الذين لديهم الكفاءة لاختيار احدهم لشغل المنصب. وأدناه نص الوثيقة..