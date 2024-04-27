وفاة الفنان العراقي عامر جهاد

توفي الفنان العراقي عامر جهاد، مساء السبت، عن عمر 69 عاماً.





ونعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان في بيان قالت فيه، "رحيل الفنان عامر جهاد والذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وجهاد هو ممثل كوميدي عراقي من مواليد 1955، برز من خلال أعماله المميزة منها ادواره في مسلسلات "المسافر، برج العقرب، السيدة"، كما شارك في أفلام عدة منها "الحدود الملتهبة، السيد المدير، القفاز الابيض".