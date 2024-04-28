الموقف المروري.. خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الموقف المروري بتسجيل ازدحامات كثيرة لكنها قصيرة في مختلف شوارع العاصمة بغداد، فيما نركز في الموقف المروري هنا على الازدحامات الطويلة والواضحة وهي كالاتي:-جسر الطابقين مزدحم-دخول المنطقة الخضراء من جهة الكرادة مزدحم-شارع السندباد مزدحم-تقاطع المصافي مزدحم-كرادة خارج شبه مزدحمة-من الناظمية باتجاة تقاطع الحرية مزدحم-محمد القاسم مزدحم-ساحة الخلاني مزدحمة