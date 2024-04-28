العراق يعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل

وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي، يوم الأربعاء، الموافق للأول من أيار سنة 2024، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة".وأضافت، أن "العطلة جاءت تزامنًا مع عيد العمال العالمي".