الصحة تعلن تمديد حملة تلقيح الحصبة في العراق.. إليك الإحصائيات الكاملة عنها

السومرية نيوز – محليات



تستمر وزارة الصحة بحملات التلقيح ضد مرض الحصبة، فيما اكدت وجود فرق داخل المراكز الصحية لتلقيح التلاميذ الغائبين والمجازين الذين لم تسنح لهم الفرصة لذلك.







واشار إلى ان "الحملة ستستمر يومي الاحد والاثنين من هذا الاسبوع، بعد ان شهدت الأيام العشرة منها تلقيح 6 ملايين و206 آلاف و829 طفلاً وبنسبة 83.9 ‎ % من الهدف الكلي في عموم العراق بما فيها اقليم كردستان، وذلك لوقاية ابناء بلدنا والحفاظ على صحتهم من الاصابة بالمرض".



واشار إلى "وجود فرق داخل المراكز الصحية في باقي المحافظات لإعطاء فرصة للطلاب الذين تغيبوا او كانوا مجازين ولم تسنح الفرصة لهم لأخذ التلقيح في مدارسهم"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية. وقال معاون مدير قسم التحصين في الوزارة، كمال عبد الرزاق كاظم، ان "الوزارة مددت حملة التلقيح ضد مرض الحصبة يومين آخرين في بعض الاقضية بعد انتهائها في الرابع والعشرين من هذا الشهر".واشار إلى ان "الحملة ستستمر يومي الاحد والاثنين من هذا الاسبوع، بعد ان شهدت الأيام العشرة منها تلقيح 6 ملايين و206 آلاف و829 طفلاً وبنسبة 83.9 ‎ % من الهدف الكلي في عموم العراق بما فيها اقليم كردستان، وذلك لوقاية ابناء بلدنا والحفاظ على صحتهم من الاصابة بالمرض".واشار إلى "وجود فرق داخل المراكز الصحية في باقي المحافظات لإعطاء فرصة للطلاب الذين تغيبوا او كانوا مجازين ولم تسنح الفرصة لهم لأخذ التلقيح في مدارسهم"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

من المؤمل ان يتم تلقيح نحو 8 ملايين تلميذ في جميع المدارس الابتدائية في العراق ضد مرض الحصبة، الذي بدأ يتفشى على صعيد العراق وعالميًا أيضا.

انطلقت الأسبوع الماضي، أكبر عملية تلقيح شاملة ضد مرض الحصبة ستشمل نحو 7 ملايين طفل في مدارس العراق، بعد تصاعد الإصابات بهذا المرض خلال العامين الماضيين، وبينما لا توفر وزارة الصحة ارقامًا معلنة تبين حجم الانتشار، تمكنت "السومرية نيوز" من التوصل الى أرقام وبيانات منظمة الصحة العالمية لمعرفة حجم الانتشار.



تظهر البيانات التي توصلت اليها السومرية نيوز، تصاعد العراق في مراتب اعلى الدول انتشارًا لمرض الحصبة خلال الأشهر الأخيرة، واستنادا الى الإصابات المسجلة اخر 12 شهرًا (من اذار 2023 وحتى شباط 2024)، جاء العراق في المرتبة السادسة بمعدل انتشار الحصبة.



وخلال اخر 6 أشهر (من أيلول 2023 وحتى شباط 2024)، جاء العراق بالمرتبة الثالثة، الثالثة كثالث أكبر بلد بمعدل تسجيل إصابات بالحصبة خلال الأشهر الستة الأخيرة بعد كل من كازاخستان (أكثر من 27 ألف حالة) وأذربيجان (أكثر من 26 ألف حالة)، والعراق (أكثر من 20 ألف و400 حالة إصابة).



ويتضح ان العراق سجل في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي أكثر من 20 ألف إصابة بالحصبة، مقارنة بأكثر من 9 الاف إصابة فقط تم تسجيلها طوال العام الماضي في 2023، ما يعني ان ما تم تسجيله العام الماضي من إصابات بالحصبة، تم تسجيل ضعفه خلال اول 3 أشهر فقط من العام الحالي.



يمكن القول ان المعدل الشهري للإصابات خلال العام الحالي يبلغ أكثر من 6.6 ألف إصابة شهريًا، مقابل 750 إصابة شهريًا كمعدل العام الماضي، ما يعني ان معدل انتشار الإصابات خلال العام الحالي ارتفع أكثر من 800%.



الحصبة، مرض قديم وخطير وسريع الانتشار، إذ يعد من أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، وتراجعت نسبة الإصابة به في السنوات الأخيرة لكنه عاود الارتفاع العام الحالي في عموم العالم، وفق مختصين.



وأكثر أعراضها شيوعاً هي (حمى شديدة، ارتفاع بدرجة الحرارة، السعال، رشح، طفح جلدي، ظهور بعض البقع في الفم، التهاب في العين واحمرارها)، لكن هناك حالات شديدة كأن يحدث التهاب رئوي (التهاب ذات الرئة) أو أغشية الدماغ وتسمى بـ(السحايا) وقد تؤدي أحياناً إلى الوفاة.

وتشير منظمة الصحة العالمية الى ان تفشي مرض الحصبة ولاسيما بين الأطفال اخذ بالارتفاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب تفويت اكثر من 60 مليون لقاح بالحصبة بسبب الانشغال بكورونا، مشيرة الى ان حالات الحصبة في عام 2022 زادت بنسبة 18%، وزادت الوفيات بنسبة 43% على مستوى العالم مقارنة بعام 2021.