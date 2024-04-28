السجن 7 سنوات بحق منتحل صفة مستشار قانوني في أمانة مجلس الوزراء

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان أقدم على انتحال صفة مستشار قانوني في الامانة العامة لمجلس الوزراء.



وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان تسلم مبالغ نقدية من مشتكية وعدها باستحصال الموافقات الرسمية للحصول على قطع اراض لأولادها".



وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 البند أولا/ 1 و2 منه".

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان تسلم مبالغ نقدية من مشتكية وعدها باستحصال الموافقات الرسمية للحصول على قطع اراض لأولادها".وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 البند أولا/ 1 و2 منه".