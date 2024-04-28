تظاهرة في بغداد تطالب بتنظيم كراج النهضة (فيديو)

وقال أحد السائقين لـ السومرية نيوز، "نحن سواق كسبة وأصحاب عوائل، ونطالب اليوم بتحقق العدالة في كراج النهضة، ولدينا خطوط رسمية من قبل وزارة النقل، لكن ما يحصل بعد الساعة الـ 12 ظهراً أمر مرفوض، حيث يقف اصحاب سيارات أمام بوابات الكراج مخالفين الضوابط العامة"، مشيرا الى ان هؤلاء يقطعون رزقنا ونحن ننتظر في داخل الكراج لمدة يومين".الفيديو ادناه: