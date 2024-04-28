التعليم تعلن توفر 38 منحة دراسية صينية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم توفير 31 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه و7 منح دراسية للماجستير لفئة الموظفين وغير الموظفين مقدمة من جمهورية الصين الشعبية".واوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن "آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء الموافق 2024/5/1"، بحسب البيان.