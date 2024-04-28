طاقة ذي قار تصدر توضيحا بشأن قطوعات الكهرباء الوطنية

وقال رئيس اللجنة عزة عودة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "سبب الانقطاعات في التيار الكهربائي في المحافظة يأتي بسبب العمل المبكر ببرنامج القطع المبرمج من قبل وزارة الكهرباء حيث كان العمل به سابقا في بداية شهر حزيران لكن العام الحالي بدا مبكرا".وأضاف ان "محافظة ذي قار تحتاج الى 1800 ميكا واط لتصل بتجهيز المحافظة بجدول تشغيل اربع ساعات واطفاء ساعتين. لكن ما تنتجه المحافظة في محطاتها يبلغ 800 ميكا، وبالتالي الوزارة تجهز حصة 800 ميكا لتوزيع ذي قار فيما تجهز حصة 400 ميكا لشمالي ذي قار وهي حصة لا تكفي لتجهيز الكهرباء ضمن الجدول المقرر".وتابع عودة، "بدورنا في لجنة الطاقة في مجلس المحافظة والحكومة المحلية ودوائر الكهرباء نعمل حاليا على التفاهم والضغط على وزارة الكهرباء والشبكة الوطنية لاعطاء حصة مناسبة تكفي لتجهيز المحافظة، والتأكيد على اهمية تطبيق القرار النيابي رقم 17 لعام 2019 باعتبار ذي قار محافظة منكوبة ويستلزم التعامل معها بخصوصية".