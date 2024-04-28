حميد الغزي يلتقي وفد أطباء بلا حدود لمناقشة مهامه في العراق

‏وبحسب بيان للمجلس، بحث اللقاء، أهم المشروعات التي تشرف عليها المنظمة في العراق، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبحث المشروعات المستقبلية في المناطق المحررة وبقية المحافظات.

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وضم الوفد الزائر، كل من فهد سعد حوّاس، منسق المنظمة في بغداد، ومانويل لوبيز، مدير المنظمة في بلجيكا، وديانا أنروي، مديرة المنظمة في هولندا.