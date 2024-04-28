بشكل تجريبي.. العدل تعلن المباشرة بتفعيل برنامج نظام ادارة الموانع الكترونيا

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني وبالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء / مركز البيانات الوطنية تم المباشرة بتفعيل برنامج نظام ادارة الموانع بشكل تجريبي والذي سوف يتم العمل به خلال الفترة القليلة المقبلة".واكد مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي مراد الساعدي، ان "النظام يهدف الى سرعة انجاز المعاملات الخاصة بالاشخاص المطلوب الحجز عن عقاراتهم او رفع الحجز او مصادرة او التحري وذلك من خلال تعميم المعلومات الكاملة والمدرجة بكتاب الجهة الحاجزة التي ترد الى المديرية العامة للحد من التشابة الحاصل ،وتكوين قاعدة بيانات مركزية، بالاضافة الى تقليل من الروتين وسرعة انجاز المعاملات"، بحسب البيان.