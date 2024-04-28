قطع المياه عن إحدى المحافظات ليوم كامل

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، "الى اهلنا الاعزاء في مركز محافظة النجف الاشرف نهديكم اطيب التحايا ونود اعلامكم بوجود اعمال صيانة وتطوير محالة من هيئة الاعمار على احدى الشركات والتي تنفذها كوادر الشركة بإشراف مديريتنا في مشروع ماء النجف المركزي، لذلك تتطلب تلك الاعمال اطفاء المشروع بالإضافة الى اطفاء محطة التقوية وذلك في الساعة ال 12 ليلاً يوم غد الإثنين الموافق 29-4-2024".وبينت، "ستستمر اعمال الصيانة قرابة ال ٢٤ ساعة متواصلة، لذلك ستتأثر جميع احياء مركز المحافظة بقطع الماء راجين توفير خزين كافي من الماء لغرض الاستخدامات الضرورية لحين الانتهاء من تلك الاعمال وعودة الماء بشكل تدريجي لجميع الاحياء".ودعت المديرية، إلى "الترشيد في الاستهلاك وعدم هدر الماء حفاظاً على هذه النعمة".