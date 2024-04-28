"طوفان الخريجين".. العشرات يتظاهرون في البصرة للمطالبة بالعمل

نظم العشرات من خريجو الكليات والجامعات في محافظة البصرة، اليوم الأحد، تظاهرة؛ للمطالبة بفرص العمل.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من الخريجين والشباب العاطلين عن العمل نظموا وقفة احتجاجية قرب مبنى محافظة البصرة للمطالبة بتشغيل الشباب البصري.



وأشار إلى أنهم طالبوا أيضاً بطرد العمالة الأجنبية من المحافظة.