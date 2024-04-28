أمطار مصحوبة برياح تجتاح كربلاء (فيديو)

اجتاحت أمطار مصحوبة برياح شديدة، مساء اليوم الأحد، مناطق عدة في مدينة كربلاء.

وكانت الأنواء الجوية توقعت، اليوم الأحد، طقس يوم غد الاثنين، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية احياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر وحدوث عواصف رعدية. الفيديو المرفق بعدسة السومرية من مدينة كربلاء..

