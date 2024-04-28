الانواء الجوية: العراق على موعد مع الامطار بدءاً من الغد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاحد، عن تساقط الأمطار بدءاً من يوم غد الاثنين، بعد تأثر البلاد بمنخفض جوي.





حالة الطقس للأيام الأربعة القادمة:





وكشف الهيئة عبر موقعها الرسمي عن حالة الطقس في عموم البلاد خلال الأيام الأربعة القادمة بعد تعرض البلاد لمنخفض جوي سيؤدي الى تساقط الامطار وانخفاض درجات الحرارة".حالة الطقس للأيام الأربعة القادمة: