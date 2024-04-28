في النجف.. وقفة احتجاجية للمطالبة بقطع أراض سكنية

شهدت محافظة النجف، الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بقطع أراض سكنية لموظفي الصحة.



وقال مراسل السومرية في النجف، إن المدينة شهدت وقفة احتجاجية لأبطال الجيش الابيض في ساحة الصدرين للمطالبة بقطع الاراضي المخصصة ضمن (قطع الصد الاول). لمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..