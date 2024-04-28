اندلاع حريق داخل سوق شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باندلاع حريق داخل سوق شرقي بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، داخل سوق الكيارة شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أن "الحريق بسبب تماس كهربائي"، مشيراً الى أن "السوق شهد يوم أمس حملة لرفع التجاوزات والكتل الكونكريتية".