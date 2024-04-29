الموقف المروري.. خارطة ازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة عند مشروع الرستمية وصعدة محمد القاسمسريع وجسر الدورة وصولا الى الجسر العنكبوتي على محمد القاسمشارع سدة العرصات ازدحامجسر الطابقين مزدحم بالكاملساحة الطابقين والشوارع المتقاطعة معها القادم من جامعة بغداد والذاهب الى تقاطع المسبحالشارع المجاور لجامعة بغداد من جسر الجادرية لغاية تقاطع الجامعةالشارع القادم من محمد القاسم الى نفق باب الشرجي اسفل مجسر قرطبةنفق التحرير وشارع الجمهورية والشارع المؤدي لجسر السنك وشارع الكيلاني جميعها مزدحمة باتجاه ساحة الخلانيشارع الرشيد من جسر السنك الى كراج الرصافيشارع حيفا من شارع ساحة الطلائع الى شارع العلاويشارع النصر من نفق العلاوي لغاية ساحة الملك فيصلسريع القادسية عند تقاطع الجندي المجهولمجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وشوارع باب المعظم المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحة مزدحمة بالكاملالشارع بين مجسر 14 رمضان ومقبرة براثاشارع الأردن من سكة القطار الى الداوودي