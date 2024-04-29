للمرة الثانية خلال 4 أشهر.. انفجار بأنبوب نفطي يخرج الناس من منازلها في كركوك

وقالت المصادر ان "انبوبا للنفط الخام في قرية قزليار جنوب غربي محافظة كركوك تعرض للانفجار والكسر مما أدى لانبعاث كميات كبيرة من النفط وتسرب الغاز الخانق مما دفع سكان المنازل القريبة في القرية للخروج من المنازل والنزوح مؤقتا.يذكر ان هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال 4 اشهر، حيث سبق ان وقعت نفس الحادثة في شهر كانون الثاني 2024، ما أدى لنزوح الأهالي أيضا، فيما تعد هذه الحادثة مكررة طوال الأعوام الماضية ويتم تسجيلها بين الحين والأخر.