إيقاف نهائي للدفع النقدي في دوائر الجنسية والجوازات

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تود أن "تنوه عن العمل بشكل كامل بنظام الدفع الالكتروني (pos) فقط وتوقف استقبال الدفع النقدي بشكل نهائي".وأوضحت ان "هذا القرار يكون نافذاً من تاريخ ٢٠٢٤/٥/١، علماً ان دوائر المديرية مجهزة بشكل كامل باجهزة الدفع الالكتروني وتأتي هذه الخطوة لمواكبة التطور وتسهيل الاجراءات امام المواطنين الكرام".