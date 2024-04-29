جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق إرهابي

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الارهابي انتمى الى عصابات داعش الارهابية واشترك معهم في مقاتلة القوات الأمنية في منطقة سور شناس، وتمويلهم بالمواد الغذائية في قضاء الدور بعد احداث حزيران 2014".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لاحكام المادة الثانية /1و 3و 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".