جنايات واسط: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدانين ضبطت بحوزتهم اكياس عدد (2) من مادتي الحشيشة والافيون بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".