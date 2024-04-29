كشف شبكة تزوير في ضريبة البصرة وضبط مديراً فيها

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، قام بكشف شبكة تزويرٍ بمُديريَّة الضريبة في المُحافظة، لافتاً إلى أنَّ الشبكة التي تعمل في الوحدة التخمينيَّة الضريبيَّة في مُديريَّة مرور البصرة - مجمع تسجيل المركبات، تقوم باعتماد "براءة ذمَّة ضريبة" مُزوَّرة، دون الاعتماد على التحاسب الضريبي، مُنوّهاً إلى ضبط مدير منفذ الضريبة في المُديريَّة بالجرم المشهود، وبحوزته مبالغ ماليَّة كان يتقاضاها؛ لقاء اعتماد براءة الذمَّة المُزوَّرة، مشيراً إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أوليَّات المُعاملات التي لم يتم دفع وصولات التحاسب الضريبيّ لها".وبين، أنَّ فريق المُديريَّة تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة من ضبط شخصٍ ينتحل صفة باحث اجتماعيّ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالجرم المشهود، مُتلبّساً بالاحتيال على المُواطنين، مُوضحاً أنَّ المُتَّهم يقوم بتنظيم استمارة زيارة الباحث؛ لقاء مبالغ ماليَّة، مُبيّـناً أنَّه تمَّ ضبط هويَّاتٍ مُزوَّرةٍ بحوزة المُتَّهم كان يستخدمها أثناء قيامه بعمليَّات الاحتيال على المُواطنين.