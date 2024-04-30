البصرة تعود للشتاء بأجواء المطر الكثيف (صور)

السومرية نيوز – محليات



وثق مراسل السومرية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عودة الطقس الشتوي الى المحافظة بعد هطول أمطار غزيرة على مختلف مدن واقضية البصرة الفيحاء، بعد دخول المنخفض الجوي.



أدناه مجموعة من الصور الخاصة بأجواء البصرة الحالية:

