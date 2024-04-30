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اتفاق بين العراق وإيران لنقل المسافرين عبر شط العرب
محليات
2024-04-30 | 05:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,067 مشاهدة
السومرية نيوز- محليات
أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مبدئي بين العراق وإيران لنقل المسافرين عبر شط العرب.
وذكر بيان للوزارة أن "مدير الشركة العامة للنقل البحري أحمد جاسم الأسدي، حضر اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي الموانئ في جمهورية إيران الإسلامية، لتنشيط حركة نقل المسافرين بين الطرفين عبر شط العرب، مبيناً أن” الاجتماع جاء حسب توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وخلال لقائه نظيره في جمهورية إيران الإسلامية مؤخراً".
وأضاف أن "هذا الخط ضروري لتسهيل نقل المسافرين بين البلدين خصوصاً في مواسم المناسبات الدينية للتخفيف من الزخم الحاصل في المنافذ البرية، مشيراً الى “أن الشركة تمتلك رصيفاً جاهزاً لراحة المسافرين, مبيناً أن "زوارق البلدين حديثة ومؤمنة لنقل المسافرين ومجهزة بوسائل إنقاذ".
وأوضح أن النقل سيكون بين موانئ خرمشهر الإيرانية ورصيف العشار على ضفاف شط العرب لسهولة النقل بالزوارق المتوفرة حالياً وهي الأفضل والأسرع لتنشيط حركة التاكسي النهري بمزاياه السياحية والاقتصادية.
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