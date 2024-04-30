توضيح برلماني بشأن احتمالية قطع الإنترنت في الامتحانات الوزارية

وقالت عضو اللجنة نجوى كاكائي، إن قرار قطع خدمة الإنترنت، تتخذه وزارة التربية سنويا كإجراء احترازي للمحافظة على سير الامتحانات الوزارية بشكل طبيعي ومنع حدوث إرباك للطلبة، فضلا عن الحفاظ على سرية الأسئلة.وأضافت أن اللجنة لم تقر أو تصرح بأن هناك قطعا لخدمة الإنترنت أو استمرارها خلال مدة الامتحانات الوزارية، إذ لم يتم حسم الموضوع لغاية الآن مع الجهات المعنية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضحت كاكائي أنه من المحتمل أن تسير امتحانات السادس الابتدائي من دون أن يرافقها قطع في خدمة الإنترنت، بينما أكدت وجود مناقشات تخص امتحانات المراحل الثانوية الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بما يخص هذا الموضوع، إلا أنه لم يتم حسم أي شيء حتى الآن.