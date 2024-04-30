وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري إن الموسم الحالي أصبح متميزا بإنتاج وفير من الحنطة نتيجة استخدام عدد كبير من المزارعين للتقنيات الذكية (سمارت) بالمرشات المحورية الحديثة المزودة بمجسات يتم تثبيتها بالتربة.وأضاف أن المجسات تعمل على قياس نسبة الرطوبة بالأرض، وكميات تدفق المياه إليها، ويتحكم المزارع بالمرشة من خلال الموبايل، ما أسهم بزيادة إنتاجية الدونم الواحد بنسبة 100 بالمئة للمحاصيل كافة لاسيما الستراتيجية منها.وتابع الجبوري أن ما أسهم أيضا برفع غلة الدونم الواحد، هو دعم الفلاحين بالبذور والأدوية والمبيدات مجانا، فضلا عن السماح للفلاحين بشراء الأسمدة مباشرة من مصنع سماد الداب في البصرة والمنافذ الأجنبية، مع رفع الإجازة الاستيرادية، ما مكن القطاع الخاص من الجمعيات والشركات الزراعية، من استيراد الأسمدة، الأمر الذي نتج عنه انخفاض بأسعار الأسمدة حاليا.وذكر، أن وزارته ساعية في تعزيز تبني تطبيقات الزراعة الحديثة لأهميتها برفع إنتاجية الدونم الواحد، وهو ما ترجمته مشاركة عدد من فنييها حاليا في برنامج الزراعة الذكية وتدريبهم في بريطانيا بالتعاون مع هيئة الزراعة الذكية في مجلس (الأعمال العراقي – البريطاني)، باستخدام التسميد الذكي وتطوير الزراعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.