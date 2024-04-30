المباشرة بتنصيب بوابات الفحص الاشعاعي في المنافذ الحدودية

وزير البيئة نزار ئاميدي في بيان ورد للسومرية نيوز، أكد انه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وللجهود الوطنية في سبيل حماية المواطنين تم تفعيل المشروع والمضي قدماً في إنجازه، و النهوض بالعمل الرقابي لمركز الوقاية من الاشعاع في الرقابة على المواد الغذائية والإستهلاكية كافة وتعزيز قدرة الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، حيث تم إعداد مشروع إستثماري متكامل يتضمن نصب بوابات الفحص الإشعاعي في المنافذ كافة وإنشاء اربعة مختبرات، وربط شبكة البوابات ضمن نظام مراقبة يتم السيطرة عليه مركزياً من قبل المركر.من جانبه، اشار مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني الى ان العمل في الفحص الإشعاعي سيكون بإشراف مباشر من قبل المركز وسيتم نصب محطة مراقبة في مقر المركز لمراقبة إجراءات الفحص بشكل أني ومستمر، موضحا ان هذه البوابات تشكل العصب الأساس في مراقبة دخول المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة الى العراق من الناحية الاشعاعية، حيث سيتم نصب البوابات بمحافظة البصرة في منفذ ميناء أم قصر وإستكمال نصبها لاحقا في باقي المحافظات والمنافذ الحدودية الأخرى.واضاف انه تم إختيار المواصفات الخاصة بهذه البوابات بما يتوافق مع المعايير الرقابية المعتمدة ومن أفضل المناشئ العالمية التي تمتاز بالكفاءة والدقة العالية في الكشف والقياس والتحري عن النظائر المشعة، وقام المركز بإعداد دورات مكثفة للعاملين على تشغيل هذه البوابات في المنافذ الحدودية كافة.المشروع يشكل خطوة إقتصادية مهمة من خلال تعزيز قدرات الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية وضمان حماية المواطنين والبيئة من مخاطر التعرض الإشعاعي الى مواد أستهلاكية ملوثة تفوق الجرع الإشعاعية المعتمدة لعموم الناس، وفقا للبيان.