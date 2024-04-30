رغم الرفض الشعبي.. قرار رفع أسعار البنزين يدخل حيز التنفيذ غداً

وبحسب وثيقة صادرة عن شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، فإن قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد والبنزين الممتاز الى 1250 ديناراً للتر الواحد سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ 1 / 5 / 2024، على ان ترسل مبالغ الزيادة الى وزارة المالية ويعاد النظر بشأن الزيادة المذكورة بعد ثلاثة اشهر.وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، المنعقدة بتاريخ 26 آذار 2024، زيادة سعر البنزين المحسن والبنزين الممتاز، اعتبارا من 1 آيار 2024.ورغم أن الحكومة أبقت أسعار الوقود العادي البالغة 450 دينار للتر الواحد، في محاولة لعدم التأثير على أصحاب سيارات الأجرة والمواطنين قليلي الدخل، لكن ذلك لم يحل دون تعرضها لموجة غضب عارمة.