أجواء العاصمة بغداد.. أمطار وزحامات خانقة (صور)

بالتزامن مع الأجواء الماطرة في بغداد، شهدت شوارع وتقاطعات العاصمة زحامات خانقة وكان من بينها مجسر قرطبة الذي تم افتتاحه مؤخراً.





الكرادة خارج - ازدحام شديد



الكرادة داخل - ازدحام



ابو نؤاس – سير شبه متوقف



العلاوي - ازدحام



الباب الشرقي - ازدحام



محمد القاسم باتجاه صعدة الدورة - سير شبه متوقف



من محمد القاسم باتجاه ساحة الطيران – سير شبه متوقف



جسر الاعظمية – ازدحام شديد



جسر الشعب – سير شبه متوقف



من ساحة التحرير الى مجسر قرطبة - سير شبه متوقف



من مجسر قرطبة باتجاه التحرير – سير شبه متوقف



كورنيش الاعظمية – سير شبه متوقف



النهضة - ازدحام



الشيخ عمر - ازدحام



شارع فلسطين - ازدحام



بغداد الجديدة - ازدحام



تقاطع المصافي – سير شبه متوقف



مدخل الخضراء من جهة الجسر المعلق - ازدحام



سدة عرصات الهندية - سير شبه متوقف أدناه خارطة الزحامات:الكرادة خارج - ازدحام شديدالكرادة داخل - ازدحامابو نؤاس – سير شبه متوقفالعلاوي - ازدحامالباب الشرقي - ازدحاممحمد القاسم باتجاه صعدة الدورة - سير شبه متوقفمن محمد القاسم باتجاه ساحة الطيران – سير شبه متوقفجسر الاعظمية – ازدحام شديدجسر الشعب – سير شبه متوقفمن ساحة التحرير الى مجسر قرطبة - سير شبه متوقفمن مجسر قرطبة باتجاه التحرير – سير شبه متوقفكورنيش الاعظمية – سير شبه متوقفالنهضة - ازدحامالشيخ عمر - ازدحامشارع فلسطين - ازدحامبغداد الجديدة - ازدحامتقاطع المصافي – سير شبه متوقفمدخل الخضراء من جهة الجسر المعلق - ازدحامسدة عرصات الهندية - سير شبه متوقف

