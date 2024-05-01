عيد العمال في العراق.. 6 ملايين عامل بمستقبل مجهول وحقوق مسلوبة و90% منهم "بلا ضمان"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهيبة الرد
من
09:00 AM
الى
10:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فينيسيوس يحقق رقما مميزا ويتفوق على مبابي وهالاند
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-487553-638501391684670061.jpeg
عيد العمال في العراق.. 6 ملايين عامل بمستقبل مجهول وحقوق مسلوبة و90% منهم "بلا ضمان"
محليات
2024-05-01 | 01:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,079 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تحتفل العديد من دول العالم اليوم الأربعاء بمناسبة "عيد العمّال"، وهو عيد حصل عليه العمّال بـ"دمائهم"، منذ نحو 140 عامًا، وبعد كل هذه السنوات، لايزال العمال في العراق يفتقرون غالبًا للحقوق التي خرج لأجلها نظرائهم قبل قرن ونصف وقتلوا في الشوارع من اجلها.
تعود قصة عيد العمال الى الأول من أيار عام 1886، حيث نظم العمال اضرابًا عن العمل في مدينة شيكاغو الامريكية، ومن ثم تورنتو، وشارك فيه قرابة 400 الف عامل احتجاجًا على ساعات العمل ويطالبون بتحديدها بـ8 ساعات فقط.
وتمكن الاضراب من تحقيق نجاح جيد وشلت الحركة الاقتصادية في المدينة، قبل ان يتطور الامر الى ان تفتح الشرطة النار على المتظاهرين وتقتل عدداً منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة واعتُقِلَ على إثر ذلك العديد من قادة العمال وحُكم على 4 منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات مُتفاوتة، قبل ان يتضح فيما بعد ان من القى القنبلة هو من الشرطة انفسهم.
بعد وفاة عمال على أيدي الجيش الأميركي فيما عرف بإضراب بولمان، سعى الرئيس الأميركي غروفر كليفلاند لمصالحة مع حزب العمل، تم على إثرها بستة أيام تشريع عيد العمال وإعلانه إجازة رسمية.
وفي عيد العمال، تستعرض السومرية نيوز واقع العمال في العراق، حيث يحتوي العراق على 12 مليون شخص بسن العمل، من بينهم 4 ملايين موظف، و6 ملايين عامل في القطاع الخاص، ومليوني شخص عاطل عن العمل.
ومن بين 6 ملايين عامل، هناك فقط 600 الف عامل مضمون، أي يستحقون راتب تقاعدي، مايعني ان نسبته 10% فقط، وان الـ90% المتبقين بلا مستقبل أو ضمان.
فضلا عن ذلك، هنالك نحو مليون عامل أجنبي يزاحم العمال والعاطلين العراقيين، فيما يعاني العمال العراقيون من عدم وجود اجازات واضحة او حقوق في ذلك، عدم وجود حد ادنى للرواتب في المصانع والشركات والمؤسسات التي يعملون بها، عدم وجود وقت محدد احيانًا تمتد ساعات عملهم لأكثر من 10 او 12 ساعة.
عدم وجود تدرج وظيفي وزيادات سنوية، لاتوجد معايير واضحة تحدد حقوق العامل في حال تعرض لاصابة اثناء العمل تمنعه من العمل مجددًا، غياب الحقوق المفترضة لابنائه وعائلته في حال توفي بشكل مفاجئ، على العكس من الموظف الحكومي الذي يرث أبنائه وعائلته راتبه بعد وفاته.
وهنالك العشرات او المئات من الحقوق والامتيازات الغائبة عن العمال والعاملين بالقطاع الخاص، بالمقابل يتمتع به الموظفون في القطاع العام الحكومي.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعيداً عن حسابات مواجهة "إسرائيل".. إليك أسباب خسارة الأولمبي أمام اليابان
رياضة
47.25%
04:55 | 2024-04-30
بعيداً عن حسابات مواجهة "إسرائيل".. إليك أسباب خسارة الأولمبي أمام اليابان
04:55 | 2024-04-30
صناعات الكترونية وكهربائية.. ما تفسير ارتفاع استيراد إيران من العراق بنحو 200%؟
اقتصاد
21.68%
04:49 | 2024-04-30
صناعات الكترونية وكهربائية.. ما تفسير ارتفاع استيراد إيران من العراق بنحو 200%؟
04:49 | 2024-04-30
رغم الرفض الشعبي.. قرار رفع أسعار البنزين يدخل حيز التنفيذ غداً
محليات
15.86%
08:42 | 2024-04-30
رغم الرفض الشعبي.. قرار رفع أسعار البنزين يدخل حيز التنفيذ غداً
08:42 | 2024-04-30
أجواء العاصمة بغداد.. أمطار وزحامات خانقة (صور)
محليات
15.21%
09:45 | 2024-04-30
أجواء العاصمة بغداد.. أمطار وزحامات خانقة (صور)
09:45 | 2024-04-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-01
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-01
لعينيك
الحلقة 13 | 2024
18:00 | 2024-04-30
لعينيك
الحلقة 13 | 2024
18:00 | 2024-04-30
بالمختزل
بهاء الاعرجي، سياسي عراقي - الحلقة ١ | الموسم 3
15:00 | 2024-04-30
بالمختزل
بهاء الاعرجي، سياسي عراقي - الحلقة ١ | الموسم 3
15:00 | 2024-04-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
13:30 | 2024-04-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
13:30 | 2024-04-30
جات بالليل
أنا الأبيض 30-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-30
جات بالليل
أنا الأبيض 30-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-30
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 30-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-30
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 30-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-30
Morning Live
الطلاق حل ام مشكلة في مجتمعنا - حلقة ١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-30
Morning Live
الطلاق حل ام مشكلة في مجتمعنا - حلقة ١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
صفات الأولاد من الأباء 30-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
صفات الأولاد من الأباء 30-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-30
الهوا الك
فقر مدقع ورعاية مفقودة - الحلقة ٢ | الموسم 9
14:30 | 2024-04-29
الهوا الك
فقر مدقع ورعاية مفقودة - الحلقة ٢ | الموسم 9
14:30 | 2024-04-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-01
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-01
لعينيك
الحلقة 13 | 2024
18:00 | 2024-04-30
لعينيك
الحلقة 13 | 2024
18:00 | 2024-04-30
بالمختزل
بهاء الاعرجي، سياسي عراقي - الحلقة ١ | الموسم 3
15:00 | 2024-04-30
بالمختزل
بهاء الاعرجي، سياسي عراقي - الحلقة ١ | الموسم 3
15:00 | 2024-04-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
13:30 | 2024-04-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
13:30 | 2024-04-30
جات بالليل
أنا الأبيض 30-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-30
جات بالليل
أنا الأبيض 30-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-30
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 30-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-30
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 30-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-30
Morning Live
الطلاق حل ام مشكلة في مجتمعنا - حلقة ١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-30
Morning Live
الطلاق حل ام مشكلة في مجتمعنا - حلقة ١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
صفات الأولاد من الأباء 30-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
صفات الأولاد من الأباء 30-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-30
الهوا الك
فقر مدقع ورعاية مفقودة - الحلقة ٢ | الموسم 9
14:30 | 2024-04-29
الهوا الك
فقر مدقع ورعاية مفقودة - الحلقة ٢ | الموسم 9
14:30 | 2024-04-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ترون حالة الازدحامات مع مرور اسبوعين على التوقيتات الجديدة؟
جيدة
جيدة
سيئة
سيئة
ازدحامات متفاوتة
ازدحامات متفاوتة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.