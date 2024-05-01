بملابس ورايات سوداء.. عمال النجف "حزينون" ويتظاهرون في عيدهم (صور)

وقال مراسل السومرية، ان المئات من عمال النجف تظاهروا وسط المدينة ولبسوا الملابس السوداء حدادا على حقوقهم خاصة قطع الأراضي التي اخذت منهم وتم تخصيصها الى جهة امنية.واظهرت صور التقطتها عدسة السومرية، قيام مئات العمال بارتداء الملابس السوداء ورفع رايات سوداء أيضًا خلال "تظاهرتهم الحزينة"، في إشارة واضحة على مدى ضياع حقوق العمال والعاملين في القطاع الخاص في عموم العراق الذي يضم اكثر من 6 ملايين عامل، ومنهم فقط 10% مسجلون في الضمان الاجتماعي.وفي ذات الوقت، استغل الموظفون في القطاع العام، عطلة عيد العمال أيضا للتظاهر مطالبين بتعديل سلم الرواتب.