اخماد حريق اندلع داخل معمل للإسفنج شمال غربي بغداد (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، اخماد حادث حريق اندلع داخل معمل للإسفنج بمنطقة الشعلة شمال غربي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرقنا أخمدت فجر اليوم حادث حريق اندلع داخل معمل للإسفنج بمدخل منطقة الشعلة الدوام شمال غرب بغداد الكرخ بمشاركة عدد من فرقها التخصصية والساندة".



وأشارت الى ان "الفرق طوقت النيران وأحكمت سيطرتها الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".