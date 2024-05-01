طقس العراق.. الأمطار مستمرة حتى يوم الجمعة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً، تزداد شدة الأمطار في المنطقتين الوسطى والشمالية ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار في المنطقتين الوسطى والشمالية، والأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية تكون رعدية أحياناً وفرصة لحدوث سيول في المناطق الحدودية الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى من البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "طقس يوم السبت القادم، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر فيها، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".ولفتت إلى، أن "طقس الأحد القادم، سيكون على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية".