إطارات محترقة وهمرات وصهاريج متكدسة.. سلّم الرواتب يقطع سريع بغداد - البصرة

وقال مراسل السومرية، ان مئات الموظفين من محافظتي البصرة وذي قار، تجمهروا بالقرب من سيطرة السدرة على بعد 50 كم من مدخل البصرة، على الطريق السريع الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد.وتكدست أعداد كبير من الشاحنات والسيارات في مدخل البصرة والقادمة من بقية المحافظات بسبب التظاهرات التي شهدت أيضا حرق الإطارات وقطع الطريق امام العجلات ولاسيما صهاريج الوقود.وأكد عدد من المتظاهرين، انهم لم يعودوا يحتملوا السكوت على وضعهم ورواتبهم المتدنية التي تبلغ 170 الى 240 الف دينار في أحسن الأحوال، ولاسيما لموظفي البلدية ودوائر الماء والمجاري.