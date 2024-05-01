خلال نيسان.. تسجيل 9 هزات أرضية داخل العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اصدر التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر نيسان /2024، إذ بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر (19) هزة أرضية، منها (9) هزات أرضية داخل العراق و(10) هزات أرضية خارجه وبالقرب من حدوده"، مبينة أن "قوى الأحداث الزلزالية تراوحت بين (2-3٫7) درجة. في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (5-35) كم".وأضافت أن "النشاط الزلزالي داخل العراق توزع في كل من محافظة دهوك بأربعة هزات أرضية وهزتان في محافظة كركوك وهزتان في محافظة أربيل، وسجلت هزة واحدة في محافظة السليمانية، إما النشاط الزلزالي المسجل خارج العراق تحديدا في إيران وتركيا وبالقرب من حدودهما مع العراق حيث سجلت سبعة هزات في إيران وثلاث هزات في تركيا".وتابعت أن "المناطق الغربية والجنوبية الغربية من العراق تخلو من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".ولفتت إلى أن "مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية في هذا الشهر بلغت تقريراً واحداً ، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية ولا مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي في هذا الشهر".