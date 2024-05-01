مقاطع مصورة من العاصمة.. الأمطار تغرق شوارع بغداد وتعطل حركة السير

ووثقت المقاطع المصورة، مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وهي: سريع القادسية ذهاباً واياباً، شارع مطار بغداد الدولي، صعدة جسر حي العامل، طريق حي العامل باتجاه نفق الشرطة، كذلك أفرع وشوارع داخلية في منطقة حي العامل.وتسببت مياه الأمطار التي غمرت الشوارع، بتعطيل حركة السير.