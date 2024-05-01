تحوي مواد غذائية وملابس.. حريق كبير يلتهم مخازن تجارية شمالي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "أخمدت حادث حريق اندلع داخل ثلاثة مخازن مشيدة من البلوك ومسقفة بألواح "الجينكو" متخذه لخزن المواد الغذائية والملابس في منطقة التاجي شمال بغداد".وأضاف البيان، ان "المديرية استنفرت فرق الدفاع المدني وطوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها من مخازن أخرى، ونجحت بالدخول وسط تلك المخازن المحترقة لتحكم سيطرتها الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشار الى ان " فرق الدفاع المدني طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".