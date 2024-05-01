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حديث برلماني يخص "بوابات بغداد": شخصيات متنفذة احالتها لشركات غير جيدة
محليات
2024-05-01 | 15:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,919 مشاهدة
اعتبر عضو في لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، أن مشاريع "بوابات بغداد" كانت تعاني من هدر للمال وتصاميم فاشلة، فيما كشف أن شخصيات متنفذة احالت هذه البوابات الى شركات لم تكن بمستوى جيد.
وقال محما خليل خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "بوابات بغداد ومداخل بغداد كانت خارطة طريق لتخفيف الزخم المروري وتكون واجهة تليق ببغداد وهي أربع بوابات ومواصفاتها تتحمل مرور سيارات الحمل وتتسع لسيارات عدة ذهابا وإيابا".
وأضاف "كانت تعاني من هدر المال العام والتصاميم فاشلة"، مستدركاً بالقول "البوابات خلت من شبهات الفساد بعد مجيء حكومة السوداني".
وكشف خليل أنه "كانت هناك شخصيات متنفذة احالت هذه البوابات الى شركات لم تكن بمستوى جيد بينها لشركات لبنانية".
وبشأن حديث أحد النواب عن مشروع المدخل الشمالي لبغداد ووجود ثلاثة عمال فقط، قال خليل "زرت الموقع 10 مرات وهو كلام غير دقيق".
وأشار الى وجود "تلكؤ في بوابة أبو غريب والبوابة الشرقية"، مضيفاً "طالبنا بشركات رصينة وعالمية لأن حكومة الكاظمي كانت سببا بعدم وجود دراسات حديثة وخطأ في التصاميم".
وعن السبب بعدم إحالة المشاريع الى شركات عراقية، قال خليل "اعتقد السبب أن الشركات المحلية من حيث إمكانيات الآليات والكادر البشري والدراسات لم تكن بالمستوى الذي يؤهلها".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر، في اذار 2023، توجيهات عدة لإنهاء التلكؤ بمشاريع مداخل بغداد، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشركات المتلكئة، وزيادة أوقات العمل ليكون على ثلاث وجبات بواقع 24 ساعة، وحسم أمر الغيار لمشروع مدخل بغداد - الموصل خلال 10 أيام، فضلاً عن قيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل، برفع جميع التعارضات.
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