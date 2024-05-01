ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان المحافظة في بيان، إن " محافظ ميسان وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢ في جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بما فيها المدارس".

واستثنى البيان من العطلة "الدوائر (الخدمية والأمنية)"، عازياً سبب العطلة الى "سوء الأحوال الجوية".