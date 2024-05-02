خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة ازدحامات بغداد صباح اليوم الخميس 2 أيار 2024، حيث جاء الموقف المروري جيدًا مقارنة بليلة ممطرة ومزدحمة أدت الى توقف حركة المرور في معظم شوارع الكرخ مساء امس الأربعاء.







سريع القناة على جسر الرستمية



سريع القناة عند مدخل الأمين وحديقة الجمهورية



مجسر الأمانة ازدحام



محمد القاسم من مجسر الأمانة لغاية مستشفى الجملة العصبية



خدمي زيونة ازدحام



الشارع بين ساحة الطيران وساحة الخلاني ازدحام السايدين



نزلة جسر السنك تجاه ساحة الخلاني



الشارع من ساحة الطيران باتجاه مقبرة الغزالي



شارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافي



الشارع المحيط بمدينة الطب ووزارة الصحة بمحاذاة دجلة



شارع 14 تموز من نزلة شارع النواب وكراج الحرية لغاية جسر 14 رمضان



جسر الطابقين ازدحام



شارع سدة الهندية



شارع قطر الندى وصولا الى جسر الجادرية



السريع من متنزه حي العامل لغاية نزلة شارع المطار









وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة على جسر الرستميةسريع القناة عند مدخل الأمين وحديقة الجمهوريةمجسر الأمانة ازدحاممحمد القاسم من مجسر الأمانة لغاية مستشفى الجملة العصبيةخدمي زيونة ازدحامالشارع بين ساحة الطيران وساحة الخلاني ازدحام السايديننزلة جسر السنك تجاه ساحة الخلانيالشارع من ساحة الطيران باتجاه مقبرة الغزاليشارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافيالشارع المحيط بمدينة الطب ووزارة الصحة بمحاذاة دجلةشارع 14 تموز من نزلة شارع النواب وكراج الحرية لغاية جسر 14 رمضانجسر الطابقين ازدحامشارع سدة الهنديةشارع قطر الندى وصولا الى جسر الجادريةالسريع من متنزه حي العامل لغاية نزلة شارع المطار