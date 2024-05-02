بعد ميسان.. الأمطار تعطّل المدارس في سامراء

وذكر قسم تربية سامراء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه استنادا لتوجيهات وزير التربية ومحافظ صلاح الدين ومدير تربية صلاح الدين والتواصل مع قائممقام سامراء، تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط لهذا اليوم بسبب الامطار على أن تستأنف الامتحانات يوم السبت المقبل.ومساء امس الأربعاء، أعلنت محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.